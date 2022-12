Bilzerse fotoclub ‘De Lens’ stelt tentoon voor 60ste verjaardag

BilzenVier weken lang is het werk van de twaalf leden van ‘De Lens’ te bewonderen in CC De Kimpel in Bilzen. De fotoclub blaast dit jaar 60 kaarsjes uit en dat wordt goed gevierd.

Sinds 1962 komt het groepje hobbyfotografen samen om hun werk te bespreken. “Intussen zijn we met twaalf leden uit het zuiden van Limburg", vertelt Roland Baldewijns. “Regelmatig vergaderen we en brengen we telkens vijf foto’s mee. Die bespreken we dan tot in de puntjes en zo leren we opnieuw wat bij. De ene heeft een voorkeur voor landschappen, de andere maakt eerder portretten en sommigen fotograferen het liefst cultuur. Alles mag en alles kan.”

Het was Remie Biesmans die ‘De Lens' in 1962 oprichtte. Via via kreeg hij adressen van mensen die regelmatig foto’s lieten ontwikkelen en sprokkelde hij leden voor de fotoclub. Later nam hij met de club deel aan nationale en internationale wedstrijden en organiseerde hij zelf ook evenementen. In december 2012 overleed Remie plots, net voor de 50ste verjaardag van de club.

De oprichter is er dus niet meer bij, maar de twaalf huidige leden van ‘De Lens’ selecteerden zorgvuldig hun meesterwerken om enkele weken lang tentoon te stellen in de foyer van De Kimpel. “We vertellen ook een stukje geschiedenis over onze club, stellen onze leden voor en tonen oude foto’s die het verhaal van ‘De Lens’ mee bepaald hebben”, besluit Roland.

Zin om de tentoonstelling zelf een bezoekje te brengen? Het kan nog tot en met 15 januari tijdens de openingsuren in CC De Kimpel.

