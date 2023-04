Bilzerse Appelboomgaardstraat wordt eenrichtingsstraat en krijgt afgescheiden fietspad

Gerecht buigt zich nu ook over ongepaste Whats­App-groep van Hasseltse leerkrach­ten

Het parket van Limburg heeft een opsporingsonderzoek opgestart naar de WhatsApp-gesprekken tussen enkele leerkrachten van de topsportschool in Hasselt. Daarin zouden de leerkrachten racistische en discriminerende opmerkingen over leerlingen hebben gemaakt. Niemand diende daarvoor een klacht in, maar het parket gaat de zaak nu toch verder uitspitten.