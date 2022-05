Bilzense Dorien is door hersentumor een nieuw persoon geworden: “Het is alsof ik plots altijd zonder rem leef”

Leut “Wie op het kasteel is geboren, mag babyfoto sturen”: Toerisme Vlaanderen doet oproep voor zomerten­toon­stel­ling

Wie is er geboren in het kasteel van Leut? Toerisme Vlaanderen is sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar van het kasteel en ziet die vraag graag beantwoord worden. Projectleider Ben De Vriendt roept de Maaslanders op hun babyfoto’s mét naam door te mailen, indien ze er zijn geboren. “De beelden willen we gebruiken bij de tentoonstelling in het kasteel komende zomer”, zegt hij.

