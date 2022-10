Bilzenaren houden hun ‘kalle’ levend met expo en dialectwoordenboek: “Onze rollende klanken zijn bijna hypnotiserend”

Hasselt Davy (45) zegt bouwsector vaarwel voor koffiebar mét coworkings­pa­ce ‘Choc-Cof­fee' in Hasselt: “Ik had nood aan minder fysieke belasting en meer sociaal contact”

Met Choc-Coffee is de Hasseltse Maastrichterstraat opnieuw een koffiebar rijker. Het is Davy Boes (45) die daar als kersverse horeca-uitbater voor huisgemaakte pannenkoeken, unieke Italiaanse koffie en een gezellige sfeer zorgt. Bovendien brengt Choc-coffee ook een nieuwe coworkingspace in de stad. Voor Davy is het alvast een hele carrièreswitch, want de Alkenaar werkte voordien zijn hele leven lang in de bouwsector. “Eerlijk? Ik had deze overstap eerder moeten maken.”

