Bewoners woonzorgcentrum Kristallijn worden extra verwend met opbrengst cupcakeverkoop tijdens ‘Hartige Week’

Genkse supporters riskeren celstraf en stadionver­bod voor gevecht in tribune: “Reactie was overdreven”

Vijf KRC Genk supporters riskeren een celstraf van 2 tot 5 maanden en een stadionverbod van 2 jaar elk omdat ze tijdens de wedstrijd Genk-Chareleroi op 4 november 2022 een slachtoffer hard aanpakte in de supporterstribune. “Hij had niet de intentie om te vechten maar is betrokken geraakt in het tumult,” pleitte de advocaat van hoofdbeklaagde W. (40).