Bestuurster verliest rijbewijs nadat ze innig aan het zoenen is met passagier

Genk Dieren­asiel verhuist tegen 2025 naar nieuwe locatie die dubbel zo groot is: “Beter voor welzijn van de katten en honden”

19 maart Gezien het dierenasiel van Genk eigenlijk gelegen is in een natuurgebied, zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden. Stad Genk is daarom al enkele jaren op zoek naar een andere locatie, en die is nu eindelijk gevonden: een terrein van twee hectare in Genk-Noord. Voor 2025 moet de verhuis een feit zijn.