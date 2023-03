Bestuurder test positief op cocaïne en deed dat vorig jaar ook al twee keer

voetbal derde nationale B Yves Beckers (Schoonbeek-Be­verst): “Deze nederlaag tegen Wijgmaal komt hard aan en vergt veel mentaal oplapwerk”

Zes punten in de acht wedstrijden na Nieuwjaar, het was voor Schoonbeek-Beverst dus stilaan tijd om weer eens een zege te boeken. Groen-wit gleed in die tijdspanne immers stilaan weg naar de gevarenzone. Met het bezoek van voorlaatste Wijgmaal, diende de kans op nieuw puntengewin zich aan. “Helaas is dat niet gebeurd en komt deze nederlaag bij de jongens echt wel binnen”, verwoordt coach Yves Beeckers de ontgoocheling. “Ik heb de spelers dit seizoen nochtans zelden zo scherp in een wedstrijd weten stappen. De druk om er echt iets van te maken bleek evenwel verlammend.”