Bestuurder met voorlopig rijbewijs laat kameraden meerijden op motorkap

Hasselt PKP DWNTWN brengt de eerste festivalvi­bes al naar Hasselt

Op Pukkelpop is het nog even wachten, maar in Hasselt waren de eerste festivalvibes dit weekend al te voelen. PKP DWNTWN warmt de binnenstad immers het hele weekend op met live rooftopconcerten, afterparties en alles rond street style. Aan Quartier Blue waren er zaterdag optredens van Portland, Berre en Isaac Roux. Bij Très Belge kon u genieten van optredens van Dikke, Jelle en Dworfi en aan het Groenplein waren er ‘s avonds optredens van Pelace & Cellini. De afterparty vindt plaats in De Serre en Café Café. Op zondag zijn er aan het Capucienenplein doorlopend events, gaande van 3x3 basketwedstrijden, skatejams, dj-sets van onder andere Bibi Seck, Jewels, Aso Asin, Young Mo, Prinsezy, Timmerman, DTM Funk en Manz tot live streetart door Lindert Steegen, foodtrucks en workshops door Villa Basta. Bij de stad Hasselt reageerde men zaterdagavond al erg tevreden over de opkomst. Exacte cijfers zijn door de verschillende locaties moeilijk te weergeven.

6 augustus