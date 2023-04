Bediende sociaal verhuurkantoor versluist ruim 30.000 euro naar eigen rekeningen: “nadat ze tegen de lamp liep, deed ze gewoon verder”

Tot 2 jaar cel voor wietplanta­ge in Zutendaal: “meegegaan in het verhaal om extra centen te verdienen”

Een 56-jarige ex-militair uit Zutendaal wilde eerst een horecazaak opstarten in zijn woning aan de Neerstraat in Zutendaal. Toen dat niet lukte, zette hij een cannabisplantage op in de woning. En met succes, want de planten waren groter dan normaal en leverde meer oogst op. Dankzij een speciale tip van zijn mede-bewoner, die nu ook opkijkt tegen een stevige straf.