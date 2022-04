AZ Vesalius versoepelt bezoekregeling naar één bezoeker per dag

voetbal tweede nationale B Didier Haenen (SV Belisia) dicht bij een wederoptre­den: “Eventueel eindronde­tic­ket zou een beloning zijn”

Met het oog op de stijgersronde heeft SV Belisia nog alle troefkaarten in eigen handen. Puntenwinst in die laatste duels zal allicht zekerheid bezorgen en daarvoor wil een bijna fitte Didier Haenen zich graag nog even dubbel plooien. “Ik heb na een afwezigheid van een maand, dinsdag weer kunnen aansluiten bij de groep. De hinder in de liesstreek lijkt verdwenen, maar het is toch nog even afwachten op een eventuele reactie na de doorgedreven inspanningen van de donderdagtraining”, aldus de centrale verdediger.

22 april