Atheneum Martinus Bilzen stimuleert jongeren om duurzaam naar school te komen

Lanaken ‘Boom van het Jaar’ staat mogelijk in Lanaken: “Enige Limburgse genomineer­de boom”

Vlaanderen is op zoek naar de boom van het jaar, en maakte een eindselectie van zes bomen. Eén van die zes kanjers staat in Rekem bij Lanaken, diep in het bos waar ooit kindertehuis CGK Molenberg lag. De zomereik van 31 meter hoog met een omtrek van 8,3 meter is de oudste in haar soort in de regio. “De kathedraal van Lanaken”, zegt Marino Keulen (Open Vld), die hoopt dat de Limburgers er massaal op zullen stemmen.

2 september