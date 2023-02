“Armpje werd omgewrongen als een dweil”: plusvader (33) krijgt vier jaar cel voor zware kindermishandeling

Nadat de tweejarige dochter van stiefvader R. (33) in april 2020 met meerdere schedelbreuken in het ziekenhuis werd opgenomen, kwam ook de zware mishandeling van haar jongere broertje aan het licht. “Een val over de puppy, een ruw spelletje of een klapje tegen de pamper, meer was het niet”, hield de dertiger zelf vol. “Leugens”, counterde de strafrechter, die de man tot 4 jaar cel veroordeelde.