Ann-Sophie, Olivier en Fréderique zoeken nog 8.000 euro om te kunnen co-housen nadat ze beide ouders verloren: “Dit huis zit vol herinneringen aan mama dus hier willen we samen blijven wonen”

Wanneer we binnenkomen in het huis van de familie in Waltwilder valt vooral de warmte, het licht en de gezelligheid op. “Dat is absoluut de bedoeling", vertelt oudste zus Ann-Sofie. “We hebben hier al van kleins af aan met mama gewoond dus dit is onze thuis en dat willen we graag zo houden. Het zit hier vol herinneringen aan mama: van de tegeltjes in de gang die zij koos tot haar schoenen die nog in het rek staan. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar zowel mijn broer en zus als ik voelen dat we hier nog een thuishaven willen hebben.”