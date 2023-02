Alden Biesen wint opnieuw goud als beste congreslocatie van België

BilzenAlden Biesen heeft het nieuwe jaar goed ingezet, want op de uitreiking van de jaarlijkse Meetings Awards sleepte de landcommanderij de gouden medaille in de categorie ‘Beste congreslocatie van België' in de wacht. Ook in 2021 en 2019 won Alden Biesen goud. In 2020 ging de Bilzerse locatie met zilver naar huis.