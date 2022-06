Albert Heijn vestigt zich in Bilzen en in Rekem... vlak bij Jumbo en Aldi: “We zoeken nog 100 nieuwe medewerkers”

Met de opening van de twee nieuwe winkels blijft Peeters-Govers fors investeren in het merk Albert Heijn. De franchisenemer baat in ons land al verscheidene vestigingen uit. De winkel in Lanaken komt op Steenweg 162 in de deelgemeente Rekem en de tweede winkel is gevestigd in Eikaart 1, Bilzen. “Momenteel wordt de eerste fase van een grootschalige rekruteringscampagne opgestart en zijn we op zoek naar enthousiaste teamleiders en gepassioneerde kartrekkers voor onze versafdelingen", zegt Gerd Horsten, HR-directeur bij Groep Peeters-Govers.