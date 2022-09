300 doedelzakspelers eren Queen Elizabeth op Schots Weekend in Alden Biesen

Hasselt Opleidings­hoofd bij PXL pleit voor ‘FIM’-reeks in plaats van veelbespro­ken ‘Fire’-reeks

Momenteel is er veel te doen rond de VRT MAX-reeks ‘Fire’. Hiermee wil de VRT jongeren inspireren om financieel onafhankelijk te worden. Bij de PXL ziet men ook mogelijkheden in het verhaal. “Laat ons werken aan een ‘FIM’-reeks (Finance and Insurance Management) waarbij we jongeren volgen die vanuit een opleiding als Financiën & Verzekeringen doorstromen naar de financiële sector”, oppert opleidingshoofd Kerry Cuypers.

