Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek trekt nieuwbouw van 16,6 miljoen euro op: “Huiselijkheid, veiligheid en een kwaliteitsvol leefmilieu voor de patiënten”

BierbeekZorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek gaat een nieuwbouwproject van 16,6 miljoen euro realiseren tegen eind 2024. De nieuwbouw voorziet plaats voor 60 bedden van twee verschillende afdelingen die rekening houden met de nieuwste hedendaagse therapeutische inzichten voor de opname en behandeling van personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. “Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit”, vertelt minister Beke.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met complexe geestelijke gezondheidsproblemen. De Vlaamse regering heeft in het voorjaar 2021 dan ook beslist om via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) een substantieel bedrag te investeren voor infrastructuurwerken in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Hiermee zal Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg in Bierbeek een nieuwbouw van 16,6 miljoen euro realiseren voor het zorgaanbod Algemene Psychiatrie. De Zorggroep maakt deel uit van de instellingen van de Broeders van Liefde en biedt psychiatrische zorg aan een 900-tal patiënten, residentieel en ambulant. De nieuwbouw van Sint-Kamillus zal een antwoord bieden op de toegenomen complexiteit van de problematieken, zorgvragen en op de maatschappelijke vraag om de zorg over te nemen hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal opnames.

Nieuwbouw in 2024

De aanvang van de nieuwbouw is voorzien begin 2023, de oplevering in 2024. De nieuwbouw zal plaats bieden aan 60 bedden verdeeld over twee afdelingen: de zorgeenheid opname en de zorgeenheid behandeling. De werking van de afdelingen is gericht op crisisopnames, diagnosestelling, behandeling en resocialisatie. “Het wordt een innovatief bouwconcept met maximale eerbied voor het aanwezige erfgoed en het wordt zodanig op de site gepositioneerd dat een maximum aan open ruimte behouden blijft”, vertelt algemeen directeur Hendrik Van Malderen.

"Er komen 60 nieuwe bedden van twee verschil­len­de afdelingen die rekening houden met de nieuwste hedendaag­se therapeuti­sche inzichten voor de opname en behande­ling van personen met een ernstige psychiatri­sche kwetsbaar­heid. Hendrik Van Malderen

“Huiselijkheid, veiligheid en een kwaliteitsvol leefmilieu voor de patiënten zijn de belangrijkste parameters, waarbij autonomie en privacy in een juiste verhouding staan tot integratie en verbondenheid. Het bestaat uit een configuratie van vier eenheden rond een centrale binnentuin waarbij zorgeenheden en gemeenschappelijke functies ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de circulatieruimte is er een sterke wisselwerking met het omliggende landschap en de omliggende gebouwen. Er komen 60 nieuwe bedden van twee verschillende afdelingen die rekening houden met de nieuwste hedendaagse therapeutische inzichten voor de opname en behandeling van personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Zo houdt men rekening met de nieuwste richtlijnen over vrijheidsbeperkende maatregelen, mogelijkheden qua rooming-in (familie of vrienden die kunnen overnachten), safegardens en comfortrooms (spanningsreducerende binnen- en buitenruimtes) enzoverder.”

Met oog voor het klimaat wordt het nieuwe gebouw van de Zorggroep ook duurzaam. “Denk aan water, energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een optimaal onderhoudsmanagementsysteem. Dankzij de bijzondere aandacht voor duurzaamheid en ecologie helpt dit innoverende project niet alleen de zorgkwaliteit verder te optimaliseren, maar draagt het ook bij tot een beter klimaat”, vult Raf De Rycke, Voorzitter Organisatie Broeders van Liefde, aan.

Minister Wouter Beke kwam vandaag naar Zorggroep Sint-Kamillus op de nieuwbouwplannen voor te stellen. “Mentaal welzijn is voor ons een prioriteit”, vertelt hij. “We zetten in op laagdrempelige hulp, maar investeren ook voor wie met ernstige of acute psychische problemen kampt. Het is belangrijk dat de infrastructuur en omgeving van onze psychiatrische ziekenhuizen gezondheidsbevorderend is. We trekken een historisch hoog bedrag van 210 miljoen euro uit om een moderne en aangename zorgomgeving te creëren. Dit is zo belangrijk voor de patiënten die zich op het moment van hun verblijf in een heel kwetsbare periode van hun leven bevinden. De Vlaamse regering kent Zorggroep Sint-Kamillus een jaarlijks strategisch forfait toe, goed voor een investering van 16,6 miljoen euro in een nieuwbouw waarbij ingezet wordt op het betrekken van de familie, een huiselijke sfeer en een gezonde omgeving. We wensen heel de ploeg veel succes met de realisatie.”

