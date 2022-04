Wielertoeristen rijden eigen Brabantse Pijl en het parcours loopt door Bierbeek

Het evenement gaat door op zaterdag 16 april en het parcours passeert ook in Bierbeek. De wielertoeristen rijden via de Hoogstraat, de Dorpsstraat, de Opvelpsestraat, de Hoegaardsesteenweg en de Waversesteenweg. Wie zich in het verkeer wil begeven, houdt in deze straten dus best rekening met de drukte. Let dus zeker goed op voor de wielertoeristen die aan het afzien zijn.