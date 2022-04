Werken aan nieuwe fietssnelweg in Bierbeek gaan van start: “Begin 2023 veilig en comfortabel fietsen tussen Leuven en Boutersem”

BierbeekDe werken aan de de fietssnelweg (F24) tussen Leuven en Tienen zijn gestart in Bierbeek. Ook de aansluiting met Leuven en Boutersem wordt aangelegd en in totaal komt er over 4,5 kilometer een nieuwe fietssnelweg. Begin 2023 zal fietsen al veilig, vlot en comfortabel verlopen tussen de grens Bierbeek-Boutersem en het station van Leuven.

De fietssnelweg tussen Leuven en Tienen zal een belangrijke realisatie worden tussen de twee steden en een goed alternatief voor een verplaatsing naar werk of school met de auto. Het gemeentebestuur van Bierbeek trok jaren geleden het dossier in gang en deze week zijn de werken aan de nieuwe fietssnelweg in Bierbeek gestart. Samen met Vlaanderen investeert Provincie Vlaams-Brabant via het Fietsfonds 3.619.335 euro in het project. En nog eens bijkomend 106.828 euro voor de verlichting. De provincie zal voor de allereerste keer zelf optreden als bouwheer in een groot fietssnelwegenproject.

Aansluiting

Samen met de heraangelegde Martelarenlaan, de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het fietspad in de spoorwegtalud vormt de Hoegaardsestraat een belangrijk onderdeel van de F24 op het grondgebied van Leuven. “In Leuven zijn de werken aan de Hoegaardsestraat bijna klaar. Met deze plannen zijn we opnieuw een stap dichter bij een betere ontsluiting van Leuven voor wie van Bierbeek en Boutersem komt”, vertellen schepen Dessers en Vansina. “Zodra de F24 af is, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Tienen en Leuven.”

De nieuwe stukken fietssnelweg bestaan steeds uit asfalt van 4 meter breed met tweerichtingsverkeer voor fietsers, aangeduid door een middenmarkering.

Aan de andere kant van Bierbeek wordt er een aansluiting gemaakt tot net over de grens met Boutersem. “Ook veel van onze inwoners zijn voor studies of werk gericht op Leuven“, zegt burgemeester Chris Vervliet. “Deze fietssnelweg is vanuit mobiliteitsstandpunt dan ook bijzonder waardevol voor Boutersem. Bijkomende troef zijn ook de aantakkingen die vanuit Leuven verder mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar Brussel of Mechelen. We zijn dan ook blij dat Boutersem op deze wijze deel wordt van een fietssnelwegennetwerk.”

Toekomstige studies

Een studie naar het verdere verloop van de fietssnelweg via Boutersem naar Tienen werd opgedeeld in vier delen. De studie naar het eerste deel tussen de Boststraat en het station van Vertrijk zit in een eindfase en zal binnenkort resulteren in de eerste ontwerpplannen. In de studie naar de drie volgende delen zijn er enkele obstakels: wenslijn van het traject volgt namelijk zoveel mogelijk de treinverbinding Leuven-Tienen, maar komt daarbij door zowel een waardevol natuurgebied als een industrieterrein waar niet genoeg ruimte voor de fietssnelweg kan worden ingepast. De partners onderzoeken hier momenteel nog verschillende scenario’s alvorens hier een beslissing in te nemen.

Overzichtskaart van de aanleg van de F24.

Via de Herpendalstraat komt de fietssnelweg hier aan de zuidkant van de treinverbinding Leuven-Tienen te liggen. Naast het spoor komt er een nieuw fietspad tot de kruising met de drukke Bierbeekstraat in Bierbeek. Daar brengt een nieuwe fietsbrug de fietser veilig van de Eikeboomlaan naar de Rijsmortelstraat waar het momenteel al rustig fietsen naast het spoor is.