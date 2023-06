WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Bierbeek

Helm voor het eerst verplicht tijdens Roller Bike Parade

Ook dit jaar dendert de Roller Bike Parade door de straten van Leuven. Deelnemers per fiets, skateboard of ander rollend materiaal ontdekken opnieuw drie avonden lang de autovrije binnenstad onder begeleiding van verschillende dj’s en andere randanimatie. Nieuw dit jaar is een helmplicht voor alle participanten.