WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Bierbeek

SEW Eurodrive investeert fors in nieuwe R&D-incubator in Haasrode: “Oude fabriek wordt thuis voor Leuvense startups”

SEW Eurodrive pompt maar liefst 25 miljoen euro in een gloednieuwe en duurzame site in Haasrode. Het Duitse bedrijf is wereldspeler op vlak van motoren en kiest naar eigen zeggen erg bewust om te produceren in de Leuvense innovatieve regio: “We kunnen tijdiger leveren, zijn niet afhankelijk van vastgelopen schepen in het Suez-kanaal en het is een pak duurzamer”, vertelt Raf Vermeylen, Managing Director bij SEW Eurodrive.