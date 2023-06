WEER. Vanochtend helder weer in Bierbeek

AB InBev Leuven legt drie productie­lij­nen vanaf oktober stil in het weekend: “Werknemers kunnen tijdens de week aan de slag.”

Bierreus AB InBev maakt bekend dat het in de brouwerij in Leuven vanaf oktober enkele shifts in het weekend zal vervangen door weekshifts. Door de herstructurering gaan geen jobs verloren, al worden enkele tijdelijke contracten niet verlengd. Het nieuws veroorzaakte heel wat ongerustheid bij de christelijke vakbond ACV, die vreest voor een verdere afbouw van de productie in eigen land.