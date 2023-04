WEER. In Bierbeek bewolking vanochtend

Kelly Abts (22) vindt als eerste de haan van IJD in het Leuvense Sint-Donatus­park

De Grote Hanenzoektocht van Jongerenpastoraal Vlaanderen (IJD) bracht zondagmiddag honderden speurneuzen op de been. Vijf gelukkigen -eentje in elke provincie- troffen de hanen als eersten aan en wonnen 100 euro korting op een ticket naar de Wereldjongerendagen in Lissabon. In Leuven was de 22-jarige Kelly Abts uit Boutersem de winnaar van dienst.