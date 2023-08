Ward Segers (16) maakt droom waar op Wereldjamboree in Zuid-Korea: “Optreden voor 5.000 man was een ongelofelijke ervaring”

Leuvense voetbal­clubs zitten vol: “Goede trainers worden weggeplukt door eliteclubs, dat verhoogt de druk”

Nooit eerder waren er in Vlaanderen zo veel kinderen die voetbal spelen. Tussen de zeven en vijftien jaar, trekt een op drie de voetbalschoenen wekelijks aan. En daar knelt het schoentje, want de clubs in de omgeving van Leuven zitten vol. “21 spelers in een elftal is niet ideaal”, weet ook jeugdverantwoordelijke Pieter Maes van KHO Bierbeek.