Vzw Art Without Bars organiseert tentoonstelling rond metamorfose in Bierbeek en Bertem

HERENT Verdachte van inbraak in sporthal en café herinnert zich niets van de feiten

De verdachte die inbraken pleegde in café Den Travoo en brasserie Bar Swings in de sporthal in Herent is aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Leuven moet nu beslissen of de verdachte, die illegaal in het land verblijft, in de cel blijft.

25 oktober