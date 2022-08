Voorzitter Jonny Decoster blikt terug op Internationaal U13 Tornooi: “Buitenbeentje BE S. AC Dakar uit Senegal toonde zich als een straffe ploeg”

Met roemrijke ploegen zoals RSC Anderlecht, Tottenham Hotspurs en CF Valencia op de deelnemerslijst kan je zonder blozen stellen dat het kruim van het internationale jeugdvoetbal de voorbije dagen verzamelde op de velden van KHO Bierbeek. Kortom, één groot voetbalfeest maar wel eentje in behoorlijk hoge temperaturen. “Gelukkig bleven we gespaard van ernstige incidenten”, laat voorzitter Jonny Decoster optekenen. “Meer zelfs, ik durf te spreken van één van de beste edities ooit. Sportief was de hoogste eer weggelegd voor RSC Anderlecht die het in de finale haalden van CF Valencia. Het was toch alweer een hele tijd geleden dat Anderlecht ons tornooi had gewonnen. De beste speler en topschutter kwamen ook uit de Brusselse rangen. Ik stelde met plezier vast dat ook het publiek onze nieuwe aanpak -inclusief ceremonie zoals in de Champions League- kon smaken en de mensen waren ook talrijk aanwezig. De honger naar internationaal jeugdvoetbal was duidelijk groot, zowel op als naast het veld. Niet verwonderlijk als je weet dat er door de coronamaatregelen drie jaar geen bal had gerold op ons tornooi. Oh ja, en voor ik het vergeet te vermelden: buitenbeentje BE S. AC Dakar uit Senegal toonde zich als een straffe ploeg en misten op een haar na de halve finale. De ploeg kreeg wel de prijs voor de fairplay, geheel terecht overigens.” Meer info: http://eurobierbeek.org