Verwarming drie graden lager, verledding tegen eind 2023 en heel wat gratis ondersteuning: Bierbeek neemt maatregelen tegen de hoge energiefactuur

“We gaan deze winter van 22 graden naar 19 graden in alle publieke gebouwen in Bierbeek”, vertelt burgemeester Johan Vanhulst. “Sinds 2017 wordt de openbare straatverlichting tussen middernacht en 05u gedoofd. Tegen eind 2023 zal de openbare verlichting ook volledig verled zijn. Momenteel zitten we op 53%. De ledlampen dimmen we nu al met 50% tussen 22u en 06u, maar deze gaan we komende winter nog wat extra dimmen.”

Bij het OCMW ziet het gemeentebestuur nog geen stijging in het aantal aanvragen van inwoners. “Er lopen vier dossiers in verband met gas en elektriciteit en 22 dossiers inzake stookolietoelagen”, aldus Vanhulst. “Gemiddeld zit het OCMW van Bierbeek aan zo’n 125 lopende dossiers en momenteel zien we nog geen spectaculaire stijging. Met het gemeentebestuur proberen we onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Dat doen we bijvoorbeeld door inwoners toegang te verlenen tot de thermografische luchtfoto waarop men kan nagaan hoeveel warmte er via het dak van je woning verloren gaat. De gemeente biedt aan haar inwoners ook de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend een thermografische scan te laten uitvoeren van hun woning met een handcamera. We bieden ook gratis bouwadvies en gratis renovatiebegeleiding aan. Ten slotte plannen we ook een energetische renovatie van vrijetijdscentrum de borre.”