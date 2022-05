U12 KHO Bierbeek nu ook kampioen van België

Bierbeek ‘Maakt Mode Ziek?’ Gratis informatie­ses­sie op 19 mei in het Buurthuis in Kor­beek-Lo

Op donderdag 19 mei legt onderzoekster Aurélie Van de Peer uit in het Buurthuis in de Pastoriestraat in Korbeek-Lo hoe mode ziek kan maken en vooral wat je hieraan kan doen. De infosessie is gratis.

5 mei