U12 HO Bierbeek is de eerste Vlaamse kampioen van de WM Youth Cup Gold - regio Oost: “Logisch gevolg van een uitzonderlijk seizoen”

Het team maakte een goede start in de groepsfase en dat gaf meteen zin in meer. “Dit is iets waar we lang naartoe werkten”, aldus techniektrainer Jonas Devos. Tijdens de knock-outfase schakelde KHO Bierbeek zowel Tempo Overijse, KVK Wellen en K. Rupel Boom FC uit. De finale werd een klepper tegen R. Capellen FC. Die hadden een al minstens even indrukwekkende reeks neergezet, maar moesten in twee wedstrijden toch de duimen leggen.