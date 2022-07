Tweede Bierbeekse Zomermarkt gaat door op 3 juli

De eerste editie in 2021 was een overdonderend succes, ondanks het slechte weer, en dus komt er een vervolg. Naast de producten van dicht bij huis zal er ook randanimatie zijn. Wie even wil rusten, kan dan weer terecht op het terras. De organisatie is in handen van vzw De Ruisbroekmolen, de raad lokale economie en de gemeente Bierbeek.