Tuinbrand in Bierbeek is snel geblust

De acht leukste plekjes van judoka Jorre ‘De Beer van Bertem’ Verstrae­ten (24): “Na een bezoekje daar ben ik klaar voor een afmattende training”

Drie keer brons op de Europese Kampioenschappen Judo, goud op de Judo Grand Slam in Turkije en de Grand Prix in Israël en een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio waar hij tegen de latere olympisch kampioen verloor. Judoka Jorre Verstraeten is amper 24 jaar en kan nog jaren naar het hoogtepunt van zijn carrière toewerken. Naast zijn dagelijkse trainingen studeert hij sportmanagement en -beleid aan de VUB. Hij vond voor ons toch nog even tijd om zijn favoriete plekjes in het Leuvense uit de doeken te doen.

9 juli