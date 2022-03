Schoolgaande jeugd in Bierbeek leert reanimeren: “Kinderen op jonge leeftijd bewust maken en opleiden”

“Op deze manier leren onze kinderen op jonge leeftijd al de basis van reanimeren”, vertelt schepen van onderwijs Lisa Hermans. “Deze lessen passen in het project ‘Reanimatie op school’ dat sinds 2019 lessen organiseert voor scholieren in het lager onderwijs. Dit jaar werden de lessen voor het eerst georganiseerd in Bierbeek. En dat wordt gesmaakt. Ik ben heel blij dat we deze lessen kunnen aanbieden in onze Bierbeekse scholen. Op deze manier kunnen we kinderen op jonge leeftijd al bewust maken en opleiden om eerste zorgen toe te dienen. Dit was een cursus op maat van de leerlingen met een zeer enthousiaste lesgever. Leuk dat dit project vanaf nu ook jaarlijks herhaald zal worden.”