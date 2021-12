School in Bierbeek gesloten nadat directrice àlle leerlingen laat testen: “Minstens twee besmettingen per klas”

Bierbeek/LeuvenNet zoals zoveel andere scholen zag ook vrije school De Kinderberg in Bierbeek een schrikwekkend aantal kinderen en personeel uitvallen door corona. De directeur van de school, Lieselotte Vereecke (40) besloot dat het welletjes was, en onderwierp al haar leerlingen aan een sneltest. Resultaat: in elke klas testten minstens twee leerlingen positief. De school wordt zeker al gesloten tot 13 december.

“We wilden een effectief beeld van de situatie ter plaatse”, aldus Vereecke. Eerder al was zij naar het plaatselijke gemeentebestuur getrokken om de situatie te bespreken. “Zo ontstond het idee om zelftesten aan te kopen, en al onze leerlingen vrijblijvend, maar met aandrang, te vragen zich te laten testen.” Dat testmoment verliep gisteren op school.

Het resultaat was confronterend, maar niet onverwacht. “In elke klas zagen we minstens twee besmettingen. Ook opvallend: vaak testten kinderen zonder symptomen ook positief.” Ook het personeel werd getest. “Daar zagen we gelukkig geen bijkomende besmettingen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er al drie leerkrachten in quarantaine geplaatst zijn.” Bovendien waren niet alle ouders op de uitnodiging ingegaan. “Het zou dus kunnen dat het aantal besmettingen nog hoger ligt.”

De directeur besloot over te gaan naar een volledige sluiting. “In samenspraak met het CLB, hoewel de maatregel om een klas te sluiten vanaf twee besmettingen pas vanaf woensdag ingaat.” De algemene sluiting geldt in principe tot maandag 13 december, maar kan worden bijgestuurd. “Ondertussen organiseert de school noodopvang voor leerlingen die negatief getest hebben. Ook voorzien we afstandsonderwijs met een dagelijks contactmoment waar leerlingen terecht kunnen met vragen, of gewoon voor een babbel.”

Ook bij Vereecke klinkt een kritisch geluid bij de maatregelen van het overlegcomité. “Ik ben er al heel lang niet meer van overtuigd dat kinderen niet de motor zouden zijn van de pandemie. Die extra week vakantie is mooi, maar de nood is nu het hoogst.” Vereecke erkent wel het belang van scholen open te houden. “Maar op deze manier kunnen we de onderwijskwaliteit niet langer bieden die onze leerlingen verdienen.” De ongelukkige uitspraken van minister-president Jan Jambon schoten ook bij haar in het verkeerde keelgat. “Dat is natuurlijk erg spijtig, maar ik ben al blij dat we excuses gekregen hebben. Erger is dat wij ons niet ondersteund voelen. Als wij dit initiatief niet genomen hadden, waren we misschien nog twee weken aan het voortploeteren.”