RESTOTIP. Bistro de borre in Bierbeek: “Een uniek verhaal en vooral een horecazaak waar kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen”

Leuven Vlaams minister van welzijn opent vitrineten­toon­stel­ling op Wereld Alzheimer Dag: “Vergeet de ziekte, kijk naar de persoon.”

Met een nieuwe diagnose wereldwijd iedere vier seconden, 140.000 patiënten in Vlaanderen en Brussel, en een geschatte verdubbeling van dat aantal in 2070 is dementie een huizengroot probleem. Vandaag, op Wereld Alzheimer Dag, opende Vlaams minister van welzijn Hilde Crevits (CD&V) de vitrinetentoonstelling ‘Sprekende Beelden’. 75 verbeelde verhalen over dementie in 16 vitrines houden de dialoog met de omstaander springlevend.

21 september