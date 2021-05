REPORTAGE. De keerzijde van ‘Urban Exploring’: buurtbewoners zijn bedreigingen en drugdeals aan verlaten psychiatrie beu. “Plots stond er zo’n geval in mijn slaapkamer”

Tienen Onze reporter draait een dagje mee in het vaccinatie­cen­trum: “Een goed geoliede machine waar plaats, tijd en geduld is voor iedereen”

6:30 De levering van de vaccins is intussen op een hoger tempo gekomen. De meeste vaccinatiecentra, waaronder ook dat van Tienen, draaien op volle kruissnelheid. De jongere risicopatiënten mogen intussen voor hun eerste prik langsgaan, de oudere bevolking al voor hun tweede. Dagelijks komen hier zo’n 1.500 inwoners van Tienen, Hoegaarden, Zoutleeuw, Glabbeek en Kortenaken over de vloer. Ongetwijfeld een hele organisatie, want kan dat wel allemaal op een veilige manier? Nieuwsgierig als ik ben, kroop ik voor jullie in de huid van een medewerker en ging er een handje helpen. Het is zeker niet de bedoeling om iemand te overtuigen van een vaccin, iedereen is vrij in zijn keuze. Al zie ik het persoonlijk als de enige uitweg naar onze vrijheid.