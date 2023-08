Redder met groot hart bezorgt verlamd jongetje allereer­ste zwemerva­ring: “Zeker vier of vijf keer was het ‘nog één keer op de glijbaan!’”

Soms maakt een kleine daad een wereld van verschil. De bijna tienjarige Salman weet dat maar al te goed. Door een zuurstoftekort bij de geboorte is de jongen aan een rolstoel gekluisterd, en kon hij zondagmiddag enkel beteuterd toekijken hoe zijn twee broertjes genoten van het zwemwater in het provinciedomein van Kessel-Lo. Dat was buiten redder Jan-Thomas Roefs (21) gerekend, die Salman op schoot nam, en hem zo de allereerste ervaring op een glijbaan bezorgde.