Recyclagepark opnieuw open als EcoWerf-park

Tienen Beplan­tings­ac­ties voor de verdere vergroe­ning : “Streven naar een proper, kwaliteits­vol openbaar domein”

In het najaar ’22 en voorjaar ’23 vinden er op verschillende locaties aanplantingswerken plaats in opdracht van de stad Tienen en in samenwerking met IGO en Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Deze initiatieven kaderen in de intentie van de stad Tienen om de stad verder te vergroenen. De technische dienst en de dienst openbare werken van de stad Tienen zullen samen met IGO en Regionaal Landschap Zuid Hageland (RLZH) verschillende aanplantingsprojecten uitvoeren.

13:22