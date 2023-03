Provincie investeert in fietsenstalling van basisschool De Kinderberg in Bierbeek

Bouw van Hélécine Green Business Park van start

In Hélécine (Heilissem) is met de eerstesteenlegging, in het bijzijn van burgemeester Pascal Collin en het volledige schepencollege, de bouw van het Hélécine Green Business Park officieel gestart. BVI.EU voorziet 30 kmo-units die uitgerust worden met hernieuwbare energie. Het park biedt nieuwe mogelijkheden voor investeerders en bedrijven die zich net over de taalgrens in Waals-Brabant willen vestigen.