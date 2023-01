Prijzen voor huizen dalen weer in Bierbeek

Tienen Meerstraat afgesloten tot 20 januari

Omwille van onderhoudswerken is de Meerstraat ter hoogte van huisnummer 125 nog tot en met vrijdag 20 januari afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt in beide richtingen een omleiding voorzien via de Hannuitsesteenweg/Zuidelijke Ring/Wulmersumsesteenweg.

12:48