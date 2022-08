Politie waarschuwt eigenaars honden en katten voor vergiftigd voedsel langs de weg

Leuven IN BEELD. Springen, buitelen, en zweten op springkas­te­le­ne­ve­ne­ment Jungle Jump: “Niet sterven: heel belangrijk!”

Puffen en zweten, maar 33 graden of niet, woensdag streek het rondreizende springkastelenevenement Jungle Jump neer in het Provinciedomein van Kessel-Lo. Wie knettergek genoeg was om bij de verschroeiende zonnestralen toch een kijkje te nemen, zag dat het er onder een parasol met een drankje, of op een van de vele waterspeeltuigen verrassend aangenaam toeven was.

