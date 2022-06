Oldtimers komen naar Lovenjoel voor Oostrem vzw

Bierbeek Bierbeek plaatst eerste tellus voor mountainbi­kers in de regio

In het weekend van 18 en 19 juni werd er een opvallend apparaat geïnstalleerd in Bierbeek. Het gaat om een tellus voor fietsers. Het toestel is een initatief van de sportdienst van de gemeente, in samenwerking met Sport Vlaanderen. Het is de allereerste tellus in de regio.

22 juni