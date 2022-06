Nieuwbouwproject Bruul in Lovenjoel is klaar om 21 gezinnen te ontvangen: “Sociaal wonen staat hoog op onze agenda”

“Op het gebied van voldoende sociale woningen voorzien in onze gemeente lopen we achter”, dat zei burgemeester Johan Vanhulst in april. De gemeente is aan een inhaalbeweging bezig en project Bruul aan het Ganzerikplein in Lovenjoel is nu klaar om inwoners te ontvangen. 21 ruime eengezinswoningen voor gezinnen van 4 tot 7 personen zijn opgeleverd.

Inhaalbeweging

Project ‘Mevrouwkensveld’ in Bierbeek centrum is momenteel in volle bouw: 79 sociale huur- en koopwoningen zullen vanaf de zomer van 2023 klaar zijn voor bewoning. “Met deze projecten zal in Bierbeek het aanbod aan sociale woningen sterk verhogen, want vandaag telt Bierbeek slechts 10 sociale huurwoningen. Het zijn kwaliteitsvolle, mooie realisaties waardoor Bierbeek aantoont dat sociaal wonen hoog op de agenda staat. En dat is nodig, want de wachtlijst met kandidaat-huurders is lang”, besluit Cil Cuypers, schepen van Wonen uit Bierbeek.