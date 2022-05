Marie (12) is een van de 50 leerlingen die nog geen plaats vond op middelbare school: “Ondanks digitaal aanmeldsysteem geen vooruitzicht”

Leuven Eerste Vlaamse opleidings­cen­trum voor premature zorg in UZ Leuven

De opening was al voor eind september vorig jaar, maar vandaag werd het eerste Vlaamse opleidingscentrum voor de zorg van premature baby’s feestelijk ingehuldigd in het UZ Leuven. Het NIDCAP-opleidingscentrum, kort voor Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, gaat uit van het wetenschappelijke inzicht dat een intensieve zorgomgeving invloed kan hebben op de hersenontwikkeling van de baby’s. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) was van de partij

7 mei