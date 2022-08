Mantelzorg in de borre op 17 september

Naar aanleiding van de dag van de mantelzorg organiseert de dienst Welzijn op zaterdag 17 september een info- en ontspanningsactiviteit voor alle mantelzorgers van Bierbeek of mantelzorgers die voor een zorgbehoevende uit Bierbeek zorgen. “Niet alleen willen we hiermee voor elke mantelzorger de tomeloze inzet uitdrukkelijk bedanken. We willen hen ook de mogelijkheid geven om zich een voormiddag te ontspannen én te versterken”, klinkt het.”

Deelnemen is gratis. Je hoeft je enkel in te schrijven via thuiszorg@ocmwbierbeek.be of bel 016 46 10 74. Inschrijven kan tot en met 12 september.