Man van 26 jaar overleden bij ongeval op E40 ter hoogte van Bierbeek

Vannacht is een 26-jarige man overleden bij een ongeval op de E40 richting Brussel te Bierbeek. Een verkeersdeskundige werd aangesteld. “De conclusie is dat er geen andere voertuigen betrokken zijn, en dat de man om een onverklaarbare reden afgeweken is van de rijbaan. Mogelijk is hij in slaap gevallen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.