Lien behoort tot de twee procent waar het digitale aanmeldsysteem geen plaats op de schoolbanken voor vond: “Twee procent, dat zijn vijftig leerlingen zonder vooruitzicht.”

Pech

De bekendmaking van de resultaten was gespreksonderwerp nummer één in de klas van Marie. Het was dan ook een koude douche voor haar, en twee klasgenoten die ook nog geen plaats hadden. “Alsof je gedumpt wordt door uw lief? Dat zou ik nog niet weten. Ik zal wel een school krijgen zeker? Dat moet wel,” zegt ze. Zelf blijft Marie er nuchter onder, maar vooral de moeder maakt zich zorgen. “Het is toch niet te veel gevraagd dat je kind ergens naar school gaat waar de vibe goed zit? Tieners gaan bepalende jaren tegemoet. Het komt meestal wel goed, maar daar hebben we op moment weinig aan. Er wordt te weinig rekening gehouden met de impact op de kinderen en de ouders. Twee procent lijkt weinig, maar erken toch dat die groep van vijftig zonder plaats geen kleine groep is. Dat zijn vijftig jongeren zonder zekerheid.”

Lien en Marie krijgen een lijst met scholen met in totaal 200 vrije plaatsen. “Maar die zijn voor haar niet relevant. De ene school biedt enkel technische opleidingen aan, en een andere school is in Tielt-Winge.” Toch erkent ook Lien de waarde van het digitale aanmeldysteem. “Kamperen is ook geen oplossing natuurlijk. Het systeem is fair, want het is willekeurig. Maar er zou een stap twee voor de pechvogels moeten zijn die uit de boot gevallen zijn. Bied hen een vooruitzicht. Dat kan een computer niet, leerlingen zijn tenslotte geen getalletjes. You win some, you lose some. Over mijn geluk in de liefde kan ik dan weer niet klagen.” Waar en of er een schoolbank vrij is voor Marie, is voorlopig dus koffiedik kijken. “Gelukkig is haar broer volgend jaar wel verzekerd van een plaats in dezelfde school als zijn zus. Net zoals zijn moeder is hij wel een stresskip.”