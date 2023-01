LEVENSVERHAAL. Maria (79) van slagerij en traiteur Timmermans: “Mijn vader als beenhouwer, mijn moeder als boegbeeld in de winkel. Ze waren zo’n geweldig team”

Boutersem Nieuwe fietspaden langs de Neervelpse­straat in Bierbeek en de Kleine Heide­straat

De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie van 767.419,57 euro toe voor de aanleg van fietspaden langs de Neervelpsestraat in Bierbeek en de Kleine Heidestraat in Boutersem. Het project situeert zich tussen de Lovenjoelstraat in Bierbeek en de eerste woningen op de Klein Heidestraat in Boutersem. Het traject heeft een lengte van 1.585 meter.

