Leerlingen Sint-Pietersschool in Korbeek-Lo worden met zang, toneel en luid applaus verwelkomd: “Een voltallig team van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten”

BierbeekIn de Sint-Pietersschool in Korbeek-Lo is het nieuwe schooljaar op gang getrapt met zang, toneel, luid applaus en honderden leerlingen die stonden te popelen om hun nieuw klaslokaal te ontdekken. Met ‘Zigzag’ kozen ze immers zélf de naam van het nieuwe schoolgebouw. “Er zaten een paar heel grappige namen tussen de selectie, maar we zijn heel tevreden met wat er uit de bus is gekomen”, vertelt directrice Anneleen Arnauts.

In de Kloosterstraat in Korbeek-Lo wandelen donderdagochtend zo’n 300 leerlingen weer door de poort om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Ze werden verwelkomd door tal van enthousiaste leerkrachten die speciaal voor de gelegenheid hun beste verkleedkleren hadden aangetrokken. Soms een beetje spannend, maar eens op de speelplaats was het een blij weerzien met alle vriendjes, vriendinnetjes en leerkrachten. “We hebben een toneeltje opgevoerd, samen met de leerlingen gezongen en alle leerkrachten voorgesteld”, vertelt directrice Anneleen Arnauts. ‘Zij hadden zich verkleed in het thema: wat zijn je dromen? Het is een fijne manier om iedereen te verwelkomen en dan valt de spanning van deze eerste schooldag meteen wat weg.”

Voltallig team

Anneleen Arnauts was tot vorig jaar leerkracht in de Sint-Pietersschool, tot ze de fakkel overnam als directrice van Maggy Van Bever die van een welverdiend pensioen mocht gaan genieten. “Ik doe het enorm graag”, vertelt Anneleen. “Of ik voor de klas staan niet mis? Die kans heb eigenlijk nog niet gehad (lacht). Vorig jaar ben ik regelmatig ingevallen toen er leerkrachten met corona thuis zaten. Ik ben blij dat we dit jaar in code groen starten en er geen maatregelen meer zijn. Zelf voor de klas staan zal dit jaar waarschijnlijk niet meer nodig zijn: het was de laatste dagen nog spannend om iemand te vinden, maar ik ben blij dat we met een voltallig team van heel enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten aan het schooljaar beginnen.”

Volledig scherm De eerste schooldag in de Sint-Pietersschool in Bierbeek. © Vertommen

