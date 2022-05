KU Leuven opent onderzoekscomplex TRANSfarm: 6.000 m2 zonnepanelen, 70 hectare testvelden.

De onderzoeksprojecten zijn dan wel van divers allooi, de gemeenschappelijke basis is duurzaamheid. “KU Leuven zet zich nadrukkelijk in om circulaire en duurzame processen te ontwikkelen voor landbouw en industrie, maar de stap van het labo naar de praktijk is doorgaans niet evident”, legt directeur Wouter Merckx uit. “TRANSfarm biedt onze wetenschappers de mogelijkheid om dit proces te versnellen. Vandaar ook onze naam, die staat voor translationeel – praktisch toepasbaar – onderzoek en transformatie in de landbouw.”

Het nieuwe TRANSfarm is gebouwd op de fundamenten van het voormalige Zoötechnisch Centrum. De oude stallen en loodsen maakten plaats voor een modern complex met labo’s en nieuwe dierenverblijven. In de nieuwe piloothal werd een onderzoeksruimte gerealiseerd waar onder meer het Solhoyd-project een productielijn opstartte van een innovatief waterstofpaneel dat zonlicht en waterdamp omzet in waterstofgas, een stof die onder meer als brandstof wordt gebruikt. Het nieuwe complex is nagenoeg klimaatneutraal en wordt aangedreven door 6.000 m2 aan zonnepanelen. Daarnaast wordt 3.000 m3 regenwater opgevangen. Nieuwbouw en renovatie tezamen kostten KU Leuven zeven miljoen euro. “De maatschappij staat voor grote uitdagingen om zich te ontwikkelen zonder het klimaat en de natuur verder te belasten. De nood aan innovatie is bijzonder groot”, zegt Gerard Govers, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie en bevoegd voor Duurzaamheidsbeleid. “Als we deze complexe vraagstukken willen oplossen, dan gaan we over de grenzen van verschillende disciplines, en met de hulp bedrijven, moeten samenwerken. TRANSfarm biedt de juiste omstandigheden om dit waar te maken.”