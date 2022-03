Kaartjes voor leukemiepatiëntje Tom De Coster blijven toestromen: “Al minstens 15.000"

Leuven Stad Leuven rekent op u om weer de VeggieChal­len­ge-tro­fee in de wacht te slepen: “Zo steunen we meteen ook de horeca”

Maart is veggiemaand. Tijdens de VeggieChallenge, een initiatief van EVA vzw en Proveg International, worden burgers uitgedaagd om een maand lang minder vlees te eten, en zo letterlijk VeggieBurgers te worden. De stad of gemeente die procentueel het grootste aantal burgers kan overtuigen wint een trofee. Stad Leuven is regerend kampioen, en hoopt ook dit jaar de VeggieChallenge 2022 in de wacht te slepen.

1 maart